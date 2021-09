서울시, 장애 어린이도 함께 '거점형 창의어린이놀이터' 광나루한강공원에 첫선

‘누구나 끊임없이 도전하고 발견하는 공간’ 방향 아래 6000㎡규모 조성

유아~초등까지 폭넓은 신체발달정도 수용, 상상력 자극 다채로운 놀이대로 도전성 강화

[아시아경제 임철영 기자] 서울 광나루한강공원에 영유아부터 초등학생까지 신체발달 정도가 제각각 다른 어린이들이 모두 마음껏 뛰어놀며 창의력과 모험심을 기르고 휠체어를 이용하는 장애 어린이도 함께 즐길 수 있는 6000㎡의 대규모 놀이터가 생긴다.

2일 서울시는 광나루한강공원 어린이놀이터 부지에 오는 2023년 봄 첫 ‘거점형 창의놀이터’를 조성한다고 밝혔다. 오래되고 놀이시설물도 부족해 수요가 적었던 기존 놀이터가 창의적인 놀이공간으로 재탄생한다.

서울시는 2015년부터 소규모의 ‘창의어린이놀이터’를 지속적으로 설치(서울시내 131개소)해온데 이어 이를 보완하고 발전시킨 형태의 ‘거점형 창의놀이터’를 새롭게 조성해 나간다는 계획이다. 기존 창의놀이터보다 규모를 확대해 연령·장애유무와 관계없이 모든 어린이들이 마음껏 뛰어놀며 새로운 놀이 활동을 발견하고 다양한 놀이문화를 직접 만들어갈 수 있는 놀이터를 만든다는 목표다.

앞서 서울시는 지난 6월 설계공모를 통해 ‘무한 놀이터’를 당선작으로 선정했다. ‘누구나 끊임없이 도전하고 발견하는 공간’이라는 방향 아래, 크게 세 가지 특징을 가진 공간으로 조성된다.

황인식 한강사업본부장은 “인생 첫 공동체를 경험할 수 있는 공간인 놀이터에서 아이들이 장애와 차별을 경험하지 않고 놀이를 즐길 수 있도록 하겠다”며 “도심 속에서 마음껏 뛰어놀 수 있는 자연공간인 한강공원에서 건강한 웃음꽃이 필 수 있도록 최선을 다해 놀이터를 조성하겠다”고 말했다.

