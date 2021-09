한국수력원자력, 영동양수발전소 건설소 개소 … 지역주민 소통 공간으로 활용

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 영동양수발전소 건설소가 1일 개소식을 했다.

영동양수발전소 건설소는 발전소 예정 부지인 영동군 양강면 산막리에 있다. 사무 공간 외에도 홍보전시 공간, 민원상담실 등을 갖추고 있어 지역주민 소통 공간으로 적극 활용될 계획이다.

개소식에서는 정재훈 한수원 사장, 박세복 영동군수, 김용래 영동군의회 의장, 주민 대표 등 지역인사 40여명이 참석했다.

테이프 커팅식과 현판 제막식 등이 진행된 데 이어 한수원은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역주민에게 2000여만원 상당의 지역 농특산물을 구매해 사회복지시설에 기부했다.

정재훈 한수원 사장은 “영동양수발전소 건설사업의 추진을 위해 지역과 상생 협력관계 구축이 우선”이라며, “지역 목소리를 듣고 함께하는 발전소 건설을 위해 건설소를 마련하게 됐다”고 말했다.

한수원은 충북 영동군 양강면 일원에 500MW(250MW×2) 규모의 영동양수발전소 건설을 계획 중이다.

2022년부터 도로 이설공사와 복합커뮤니티센터 건립을 시작할 예정이며, 2030년 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

