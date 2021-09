항공산업 16개 노조 "정부 고용유지지원 연장해야"

지원금 이달 말 종료

업계 생활고 호소

[아시아경제 이동우 기자] 항공산업노동조합이 정부의 고용유지지원금 연장을 촉구했다.

항공사와 지상조업사 등 항공산업 관련 16개 노조는 1일 정부의 고용유지지원금 지원을 연장해야 한다고 밝혔다.

대한항공·아시아나항공·제주항공 조종사노조, 한국공항노조, 서울공항리무진노조 등 항공산업 15개사 16개 노조는 고용유지지원 연장을 요구하는 공동 호소문을 통해 "코로나19 상황이 전혀 나아지지 않고 있지만 지원 기간이 9월 30일 종료된다"며 "17만 항공산업 노동자들의 고용 불안이 커질 수밖에 없다"고 말했다.

고용유지지원금은 유급휴직 중인 근로자를 정부가 지원하는 제도로 연간 180일 동안 월 평균 임금의 70%를 정부와 회사가 9대1의 비율로 지원한다. 항공사들은 지난 6월 지원 기간이 90일 연장되면서 이달 30일까지 지원을 받는다.

노조 대표로 나선 조상훈 한국공항 노동조합 위원장, 최현 대한민국 조종사노동조합 연맹 위원장 등은 릴레이 1인 피켓팅을 진행하며 고용유지지원금 연장에 한목소리를 냈다.

이들은 "항공기 운항을 지원하는 지상조업 항공종사자들의 50%는 코로나19가 종료될 경우 복귀하는 것을 조건으로 이미 정리해고 중"이라며 "이들 중 30%는 생활고로 인해 더 열악한 근로환경으로 이직했다"고 토로했다.

그러면서 "간신히 정리해고의 대상에서 제외된 인원들의 50%는 법의 사각지대에 놓여 정부나 회사의 어떠한 지원도 없는 무급휴직 중"이라고 덧붙였다.

정부의 고용유지지원금이 종료될 경우 항공업계는 필수 인력을 제외하고 근로자 절반 가량을 무급휴직으로 전환할 방침이다. 무급휴직을 신청한 근로자는 정부로부터 50%의 휴직 수당을 받는다.

이번 공동호소문에는 한국공항노동조합, 아시아나에어포트(주)노동조합, 인천공항캐빈노동조합, 인천공항케터링노동조합, 월드유니텍노동조합, K·A·C노동조합, 아시아나에어포트지부, 공항리무진노동조합, 한국도심공항노동조합, 서울공항리무진노동조합, K리무진노동조합, 진에어노동조합, 제주항공 조종사노동조합, 에어부산 조종사노동조합, 아시아나항공 조종사노동조합(APU), 대한항공 조종사노동조합(KAPU) 15개사 16개 노동조합이 이름을 올렸다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr