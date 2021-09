수시모집 상담? 교수님이 줌에 떴다 … 동명대 온라인 입학설명회 7일 개최

8월31일 ZOOM상담 이어 2탄 예고, 각종 상담 홈피에 사전신청



성적 입력하면 ‘된다’ ‘안된다’ 가능성 예측 합격진단 시스템 호응

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대가 오는 7일 ‘2022학년도 수시대비 온라인 입학설명회’를 연다.

비대면 Zoom으로 교수와 실시간 소통하는 방식이어서 입시와 학과 정보가 필요한 수험생과 학부모에게 실익을 줄 것으로 보인다.

사전 신청자를 대상으로 학생부종합상담, 심층상담, 전공/비교과 상담, 학교생활 상담 등 폭넓은 주제로 진행된다. 신청은 입학 홈페이지에서 하면 된다.

곽옥금 입학처장은 “코로나19로 많은 입시관련 행사가 취소된 상황에서 수험생의 궁금증 해결과 입시에 대한 부담감 해소를 위해 온라인 입시상담을 실시간으로 한다”고 말했다.

곽 처장은 “동명대 수시모집을 대비하는 방법 등 여러 궁금증을 교수에게 물어볼 수 있는 알찬 시간이 될 것”이라고 했다.

입학홈페이지에서 ‘나의 성적’을 입력하면 합격 가능성을 알려주는 동명대 합격진단(상담)시스템이 주목받고 있다고 대학 측은 설명했다.

부산지역 사회적 거리두기 4단계 유지에 따라, 동명대는 다양한 비대면 상담(SNS상담, 유선상담, 채팅상담 등)을 활발히 진행 중이다.

