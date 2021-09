[아시아경제 이승진 기자] 빙그레가 대표 상품인 단지우유의 신제품 ‘꿀맛우유’를 선보인다고 1일 밝혔다.

꿀맛우유는 국산 꿀과 우유의 조화를 통해 '꿀조합'을 구현한 것이 특징이다. 특히 국산 밤꿀로 꿀의 자연스러운 맛을 극대화하고 꿀을 떠먹는 듯한 느낌의 달콤한 맛과 향을 강조했다.

이번 신제품 꿀맛우유는 꿀벌을 모티브로 한 디자인을 사용했다. 단지 용기의 뚜껑에 꿀벌을 연상시키는 노란색과 밤색으로 이루어진 줄무늬를 사용했다. 용기 전면에는 꿀벌 이미지를 삽입해 제품의 주목도를 높였다.

빙그레 마케팅 관계자는 “남녀노소 모두가 좋아하는 단지우유와 꿀이 만나 꿀조합 꿀맛우유가 탄생했다”며 “꿀맛이라는 제품 이름처럼 소비자들에게 새롭고 달콤한 맛과 즐거움을 전달하고 싶다”고 말했다.

