이디야커피, ‘착즙주스’ 신제품 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 ‘착즙주스’의 신제품을 출시하며 RTD(Ready To Drink) 라인업을 강화한다고 1일 밝혔다.

이디야커피가 지난해 7월 처음 출시한 착즙주스는 첨가물을 넣지 않고 과일과 채소를 100% 착즙하여 만들어 자연의 맛을 그대로 느낄 수 있는 과채주스다. 건강을 중시하는 소비 트렌드에 맞춰 간편하게 즐길 수 있는 RTD 형태로 출시됐다.

‘감귤&한라봉 주스’는 감귤의 상쾌함과 싱그러운 한라봉의 진한 향을 느낄 수 있고, ‘청포도&케일 주스’는 풍부한 영양성분을 함유한 케일에 달콤한 청포도를 더해 맛있게 먹을 수 있는 것이 특징이다. 기존 ‘사과&당근 주스’도 은은한 당근 향과 달콤한 사과 맛이 잘 어우러져 남녀노소 즐길 수 있다.

착즙주스의 패키지 라벨도 변경된다. 이디야커피는 기존 투명 라벨에서 제품의 각 과채 원료 이미지를 불투명 라벨에 배치해 제품 정보의 시인성을 높였다. 또한 절취선이 있는 쉬링크 라벨을 적용해 분리배출하기 편하도록 했다.

