현대차그룹, 추석 전 협력사에 납품대금 1조2354억원 조기지급

3000여개 협력사에 자금 부담 완화

온누리상품권 216억원 구매…전통시장 활성화 등 내수 진작 기여

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차그룹이 추석 연휴를 앞두고 협력사에 납품대금을 조기 지급하고, 온누리상품권 구매하는 등 상생활동에 나선다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 210,000 2021.09.01 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞장초반 혼조세…코스피 다시 3130대로"외국인 언제 다시 돌아오나"…코스피 3140선 장 마감 close 그룹은 1일 추석을 앞두고 협력사의 자금 부담 완화를 위해 납품대금 1조 2354억원을 당초 지급일보다 앞당겨 추석 연휴 전에 지급할 계획이라고 밝혔다.

이번 납품대금 조기 지급은 현대자동차·기아·현대모비스·현대건설·현대글로비스 등에 부품 및 원자재, 소모품 등을 납품하는 3000여개 협력사를 대상으로 진행된다. 이로써 협력사들은 예정된 지급일보다 최대 37일 일찍 대금을 받을 수 있다.

현대자동차그룹은 명절을 앞두고 상여금 등 각종 임금과 원부자재 대금 등 협력사들의 자금 소요가 일시적으로 집중되는 부담을 해소하는 데 납품대금 조기 지급이 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이에 더해 현대자동차그룹은 1차 협력사들도 추석 이전에 2, 3차 협력사들에 납품대금을 앞당겨 지급할 수 있도록 유도해 대금 조기 지급의 효과가 확산될 수 있도록 할 방침이다.

현대자동차그룹은 매년 설, 추석 명절 전 협력사들의 자금난 해소를 위해 납품대금을 선지급해왔으며, 지난해 추석과 올해 설에도 각각 1조 1087억 원, 1조 8767억 원의 대금을 조기 집행한 바 있다.

현대자동차그룹 관계자는 “자금 수요가 많은 추석 명절을 맞아 협력사들의 납품 대금을 앞당겨 지급하기로 했다”며, “이 자금이 2, 3차 협력사에도 골고루 돌아갈 수 있도록 해 코로나19로 힘든 상황 속에서 협력사 임직원들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

현대차그룹은 또한 전통시장 활성화 등 내수 진작을 위해 추석 연휴 전 온누리상품권 약 216억원을 구매할 예정이다. 앞서 현대차그룹은 지난해 추석과 올해 설에도 각각 285억원, 306억원 상당의 온누리상품권을 구매한 바 있다. 뿐만 아니라 이번 추석애도 1만4800여개 우리 농산물을 구매할 수 있는 임직원 온라인 쇼핑몰을 운영하고, 임직원들이 국산 농산물로 명절을 보낼 수 있도록 해 농가 소득 증대에 힘을 보탤 예정이다.

아울러 현대자동차그룹 16개 계열사 임직원들은 오는 6일부터 15일까지 열흘 간 결연시설과 소외이웃에 온누리상품권과 기부금, 추석맞이 선물 등을 전달할 계획이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr