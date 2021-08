식약처, 아이진 코로나19 백신 임상 1·2a상 계획 승인

국내서 임상 중인 코로나19 백신 11개로

[아시아경제 김지희 기자] 식품의약품안전처는 아이진이 개발 중인 코로나19 백신 ‘EG-COVID’의 임상 1·2a상 시험 계획을 승인했다고 31일 밝혔다.

임상 1·2a상을 동시에 승인받으면서 아이진은 1상에서 안전성 등을 확인하고 순차적으로 2a상을 진행할 방침이다.

EG-COVID는 코로나19 바이러스의 표면항원 단백질 정보를 담고 있는 메신저 리보핵산(mRNA) 백신이다. mRNA의 세포 내 전달을 위한 물질로 리포솜(인지질과 콜레스테롤 등으로 만든 미세한 원형의 이중막)을 사용했다. 이 백신은 코로나19 바이러스 항원 정보를 가진 유전자를 mRNA 형태로 주입해 체내에서 항원 단백질을 합성하고, 이 항원 단백질이 면역세포를 자극해 바이러스를 중화할 수 있는 중화항체 생성을 유도한다.

이번 승인으로 국내에서 코로나19와 관련해 임상시험을 진행하고 있는 의약품은 백신 11개, 치료제 13개(12개 성분) 등 총 24개로 늘었다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr