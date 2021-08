호남대 물리치료학과 ‘해부학 스터디’ 프로그램 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 물리치료학과(학과장 이동우)는 9월 1일까지 1학년 재학생 40여명을 대상으로 ‘해부학 스터디 멘토링’ (지도교수 이현민) 프로그램을 진행한다고 31일 밝혔다.

‘해부학 스터디 멘토링’ 프로그램은 물리치료학과에서 2010년부터 매년 2학기 개강 전에 실시하는 프로그램으로 올해로 10회를 맞이했다,

이번 멘토링에서는 4학년 선배들이 후배들과 함께 해부학 공부에 가장 기초인 골학(osteology)을 주제로, 관련 교재와 모형을 이용해 실시했다. 선배들이 1학년 후배들과 함께 해부학 이론을 공부하고 소통하면서 전공 기초지식을 쌓는데 도움을 주는 방식이다.

한편, 호남대학교 물리치료학과는 고령화시대와 복지정책의 확대 등으로 수요가 급증하고 있는 전문 물리치료사 양성을 위한 우수한 교수진과 맞춤형 교육 시스템을 갖추고 글로벌 물리치료사 양성에 매진하고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr