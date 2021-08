김해시의회, 제239회 임시회 대비 의원간담회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시의회는 제239회 임시회를 앞두고 집행부와 주요 현안 사업을 논의하기 위한 의원간담회를 개최했다고 31일 밝혔다.

주요안건으로는 2021년 제2회 추경예산 편성, 김해 경제활력자금 지급, 김해종합운동장 건립사업 추진상황 보고, 김해여객 시외버스 운행 정상화 진행상황 등에 대한 보고가 진행됐으며, 질의응답을 통해 문제점 및 개선사항 등에 대한 의견을 나눴다.

또한 의회사무국 안건으로 2021년 김해시의회 토론회 운영 안내, 제239회 임시회 예산결산특별위원회 위원 선임, 제8대 의원별 의정활동 현황 통계자료의 건 등에 대해서도 논의했다.

송유인 의장은 "소상공인, 자영업자들의 경제적 어려움이 가중된 만큼 경제활력자금을 시가 동원할 수 있는 최대한의 방법을 강구해 추석 전까지 지급 완료해 주길 바란다"고 당부했다.

한편 제239회 임시회는 내달 7일부터 14일까지 개최되며, 2021년도 제2회 추가경정예산안 등이 심의·의결을 통해 확정된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr