내년 과학기술 예산, 디지털뉴딜·미래사업·백신 투자 크게 늘었다

과기정통부, 2022년 예산·기금안 발표

[아시아경제 김봉수 기자] 정부가 '데이터 댐' 등 디지털 인프라 강화를 통한 디지털 뉴딜 2.0 사업과 코로나19 백신 개발 지원, 누리호ㆍ달 탐사선 개발 등 우주 개발 사업 등에 대한 연구개발(R&D) 예산에 집중 투자한다.

과학기술정보통신부는 31일 이같은 내용이 포함된 총 18조6000억원 규모의 2022년 예산ㆍ기금안을 공개했다. 2021년 17조5000억원에 비해 6.3%(1조1000억원) 가량 증가했다. 이중 순수 연구개발(R&D) 예산은 9조4000억원으로 올해 8조7000억원보다 8% 늘어났다.

특히 디지털뉴딜 사업에 집중 투자한다. 올해 2조878억원에서 내년 2조8339억원으로 35.7%나 증액됐다. 세부적으로 데이터댐 구축 1조4642억원, 인공지능ㆍ5G 융합 9012억원, 디지털콘텐츠 2342억원, 케이(K)-사이버방역 2343억원이 편성됐다.

미래 시장 선점을 위해 바이오ㆍ헬스(4155억원), 차세대 반도체(1208억원), 미래차 핵심기술 개발(452억원) 등 3대 신산업 강화에 대한 투자도 총 5800억원으로 올해 대비 25.2% 늘어난다. 포용사회 실현을 위한 예산도 9100억원이 편성돼 올해 대비 12% 늘어난다. 2050년 탄소중립 실현을 위한 핵심 기술 개발에 1442억원, 재난 안전 및 사회문제 대응 기술 역량 강화 638억원, 디지털 포용 2120억원, 지역혁신ㆍ국제협력 4875억원 등이다.

우주개발 및 백신, 소재부품장비 원천기술 확보를 위한 기초ㆍ원천ㆍ첨단 전략 기술 개발 예산도 총 7조4500억원으로 올해보다 8.0% 늘어난다. 기초연구 지원 사업에 2조4261억원, 우주개발 4098억원, 백신 허브 구축 1020억원 등이 쓰인다. 백신 허브 구축의 경우, 정부는 차세대 백신 핵심 기술 개발, 전임상시험 지원, 바이러스 기초연구역량 강화를 위해 올해 528억원에서 내년 1020억원으로 예산을 두 배 가량 늘렸다. 이중 백신허브 기반 구축 지원에 193억원이 신규 편성됐고, 바이러스 기초연구소·연구자원센터 운영 예산이 올해 109억원에서 내년 268억원으로 늘어난다. 소ㆍ부ㆍ장 연구개발 지원에 4459억원, 원자력ㆍ양자 기술 개발에 6503억원, 출연연 지원 등에 3조4196억원이 각각 편성됐다. 가동 원전 안전성 향상 핵심기술 개발에 346억원, 원전해체 안전성 강화 융복합 핵심기술 개발에 53억원이 각각 신규 배정된 게 눈에 띤다.

이와 함께 미래 인재 양성 사업에는 7300억원이 배정돼 올해 대비 3.4% 증가한다. 과학기술ㆍ정보통신 인재양성에 5072억원, 과학ㆍ문화 발달 등에 1625억원이 쓰인다.

임혜숙 과기정통부 장관은 "디지털 뉴딜 2.0의 성공을 통한 디지털 대전환으로 대한 민국의 도약을 완성하고 사람 중심의 과학기술ㆍ정보통신 혁신을 적극 추진할 것"이라며 "글로벌 기술패권 경쟁을 선도할 수 있는 국가 역량을 갖춰 나가겠다"고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr