강원도 7월 관광, 재방문 '마니아'·'내륙 관광지' 부상

전체 관광객 1338만여 명‥ 강릉시 부연동 마을 243% 급증

[아시아경제 라영철 기자] 올 7월 강원도를 방문한 전체 관광객 수는 1338만여 명으로 이른바 '마니아'의 재방문을 통해 비교적 알려지지 않은 소규모 내륙 관광지 방문객이 급증한 것으로 나타났다.

31일 강원도관광재단이 발표한 7월 빅데이터 기반의 강원 관광 동향 분석에 따르면, 해발 400m 이상의 '하늘 아래 첫 동네'로 불리는 강릉시 부연동 마을과 홍천군 마을 주민들이 운영하는 용오름 마을은 재방문 관광객의 소규모 내륙 관광 선호 경향으로 각각 243%, 125% 증가율을 보였다.

또한, 평창군 계방산 오토 캠핑장, 춘천시 강원 숲 체험장이 각각 88%, 75% 증가한바, 이는 비교적 알려지지 않은 도내 관광지 중 소규모 내륙 관광지인 점과 수도권에서 재방문하는 관광객 비율이 높은 것이 원인으로 조사됐다.

올해 7월 방문객은 전월보다는 274만여 명이 늘어난 26% 증가율을 보였지만, 지난해 같은 기간보다는 102만 명이 줄어든 7%의 소폭 감소세를 보였다.

전년도보다 감소한 이유는 방역 수칙 강화와 델타 변이 바이러스 확산 속 심리적 부담으로 여행 수요가 일부 억제된 것으로 추정됐다.

시·군별 전월보다 관광객 증가율에서는 고성군이 약 33.8%로 가장 높았고, 이어 평창군·영월군·태백시 순으로 나타났다.

고성군은 인근 양양군과 강릉시의 사회적 거리 두기 격상에 따른 대체 피서지 영향으로 토성면과 죽왕면 등의 해수욕장 중심으로 방문객이 늘었다.

관광 소비 면에서는 약 1755억 원 규모로 올해 6월보다 약 6.4% 상승한 105억여 원의 소비 증가세를 보였다.

전체 소비 중 음식 소비가 1171억 원으로 가장 많았고, 숙박 소비는 336억 원으로 약 20% 상승한 것으로 나타났다.

출발지별 동향에서는 경기도 남양주시가 35만여 명으로 가장 많았으며 이어 서울시 송파구와 강남구, 경기도 화성시 순이다.

특히, 올 6월 인천광역시 서구가 올 2월 이후 처음으로 20위권에 진입한 후 7월에도 방문객이 점차 증가하는 것으로 나타나 기존의 서울과 경기도에서 인천으로의 관광 시장 확장 가능성을 보였다.

정태훈 관광재단 스마트관광팀장은 "7월 관광 동향에서는 코로나19 상황 속 강원도의 비대면 내륙 자연 관광지를 통해 도 관광의 청정, 안심 관광 콘텐츠 발굴의 필요성을 제시할 수 있었다"고 전했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr