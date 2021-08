[특징주]엔케이맥스, 말기 암환자 완전관해…세계 최초 고형암 NK세포치료제 임상결과

[아시아경제 박형수 기자] 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 1,550 등락률 +9.54% 거래량 5,083,984 전일가 16,250 2021.08.31 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일엔케이맥스, 코로나19 치료제 개발 청신호…정부 공익적 임상 시험 참여엔케이맥스, 슈퍼NK 면역항암제 임상 1/2a상 종료 close 주거가 이틀째 급등하고 있다. 개발 중인 NK세포 치료제가 육종암 말기 환자를 치료하는 데 효과를 보였다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

31일 오전 9시9분 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 1,550 등락률 +9.54% 거래량 5,083,984 전일가 16,250 2021.08.31 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일엔케이맥스, 코로나19 치료제 개발 청신호…정부 공익적 임상 시험 참여엔케이맥스, 슈퍼NK 면역항암제 임상 1/2a상 종료 close 는 전날보다 12.62% 오른 1만8300원에 거래되고 있다. 전날 가격제한폭까지 치솟은 이후 이틀 연속 상승세다.

엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 1,550 등락률 +9.54% 거래량 5,083,984 전일가 16,250 2021.08.31 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일엔케이맥스, 코로나19 치료제 개발 청신호…정부 공익적 임상 시험 참여엔케이맥스, 슈퍼NK 면역항암제 임상 1/2a상 종료 close 는 미국에서 진행 중인 NK세포 치료제에 대한 임상 1상 중간 결과를 30일 공개했다. 임상 대상자 13명 가운데 8명에게서 치료 효과가 있었고 이 중 한 명은 암이 완전히 사라지는 ‘완전관해’ 판정을 받았다.

기존 약물로 치료가 불가능한 육종암 말기 환자 13명에게 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 1,550 등락률 +9.54% 거래량 5,083,984 전일가 16,250 2021.08.31 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일엔케이맥스, 코로나19 치료제 개발 청신호…정부 공익적 임상 시험 참여엔케이맥스, 슈퍼NK 면역항암제 임상 1/2a상 종료 close 가 개발한 ‘SNK01’과 머크와 화이자의 면역항암제 ‘바벤시오’를 병용 투여했다. 그 결과 8명에게서 치료 효과가 있는 것으로 나타나 61.5%의 질병통제율(DCR)을 기록했다. 세부적으로 완전관해(CR) 1명, 암세포가 30% 이상 감소한 부분관해(PR) 2명 등이다. 임상 대상 환자들은 기존에 약물치료가 불가능한 수준의 육종암 말기 암환자들을 대상으로 했다는 점에서 놀라운 결과이다.

임상을 진행한 엔케이젠 바이오텍 Chief Medical Officer인 스티븐 차 박사는 "NK세포를 이용한 고형암 임상에서 세계 최초의 결과이며, 악성종양인 육종암에서 완전관해라는 놀라운 결과는 NK세포 치료법 개발의 중요한 성과"라고 강조했다. 이어 " 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 1,550 등락률 +9.54% 거래량 5,083,984 전일가 16,250 2021.08.31 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일엔케이맥스, 코로나19 치료제 개발 청신호…정부 공익적 임상 시험 참여엔케이맥스, 슈퍼NK 면역항암제 임상 1/2a상 종료 close 의 슈퍼NK는 환자본인의 세포를 이용한 임상으로 반복적인 투여에도 이식편대숙주질환이 발생하지 않으리라고 예상한다"고 말했다.

박상우 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 1,550 등락률 +9.54% 거래량 5,083,984 전일가 16,250 2021.08.31 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일엔케이맥스, 코로나19 치료제 개발 청신호…정부 공익적 임상 시험 참여엔케이맥스, 슈퍼NK 면역항암제 임상 1/2a상 종료 close 대표는 “ 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 1,550 등락률 +9.54% 거래량 5,083,984 전일가 16,250 2021.08.31 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일엔케이맥스, 코로나19 치료제 개발 청신호…정부 공익적 임상 시험 참여엔케이맥스, 슈퍼NK 면역항암제 임상 1/2a상 종료 close 치료제는 고형암에 효과가 있을 뿐 아니라 큰 부작용도 발생하지 않았다”고 설명했다. 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 1,550 등락률 +9.54% 거래량 5,083,984 전일가 16,250 2021.08.31 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일엔케이맥스, 코로나19 치료제 개발 청신호…정부 공익적 임상 시험 참여엔케이맥스, 슈퍼NK 면역항암제 임상 1/2a상 종료 close 는 폐암을 적응증으로 하는 임상 1·2a상 결과도 조만간 발표할 계획이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr