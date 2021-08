롯데리아, 2021 대한민국 대표 레전드버거 선발전

[아시아경제 문혜원 기자]롯데리아는 2021년 대한민국 대표 레전드버거 선발을 위한 예선·결선 온라인 투표를 진행한다고 31일 밝혔다.

롯데리아는 2021 레전드버거 선발을 위해 지난 13일부터 20일까지 진행한 사전 투표에는 약 3만명이 응모해 예선 투표를 위한 Top 10개 버거를 선정했다.

다음 달 1일부터 7일까지는 Top 10 버거 중 가장 많은 득표를 차지한 버거를 선발한다. 이어 8일부터 14일까지 2019 레전드버거 투표 1위를 차지한 오징어버거와 Top 10 버거 중 예선을 통과해 선발된 레전드버거와의 2차 결선 투표를 운영할 예정이다.

최종 선발된 2021 레전드버거는 오는 10월 출시할 예정이다.

예선과 결선 투표는 롯데리아 공식 SNS 채널(페이스북, 인스타그램)에서 확인이 가능하다.

롯데리아 레전드버거 캠페인은 2019년 롯데리아 40주년을 기념해 선보인 캠페인으로 1대 레전드버거 투표에는 약 2백만명이 투표에 참여해 많은 관심을 받았으며, 당시 약 70만명이 선택한 오징어버거 출시에 이어 라이스불고기버거를 한정 출시해 많은 관심을 받기도 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr