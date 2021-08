[골프토픽] 이다연 "세계랭킹 55위"…코르다 ‘넘버 1’

[아시아경제 노우래 기자] ○…‘한화클래식 챔프’ 이다연(24·메디힐)이 세계랭킹 55위에 포진했다.

31일 오전(한국시간) 발표된 주간 여자골프 세계랭킹에서 지난주와 비교해 무려 11계단이나 도약했다. 지난 29일 강원도 춘천시 제이드팰리스골프장(파72ㆍ6735야드)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 메이저 한화클래식(총상금 14억원)에서 7타 차 대승(19언더파 269타)을 일궈내 포인트를 쌓았다. 2019년 12월 2020시즌에 포함되는 효성챔피언십 이후 1년 8개월 만에 통산 6승째다.

‘도쿄올림픽 금메달리스트’ 넬리 코르다(미국)가 지난 6월부터 변함 없이 1위 자리를 지키고 있다. 한국은 고진영(26) 2위, 박인비(33·KB금융그룹) 3위, 김세영(28·메디힐) 4위, 김효주(26·롯데)가 7위 등 4명이 ‘톱 10’에 이름을 올리고 있다. ‘KLPGA 6승 챔프’ 박민지(23·NH투자증권)가 17위에 올랐다. 한화클래식 준우승자 최혜진(22·롯데)은 7계단이 상승한 42위다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr