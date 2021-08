TIPA, 청렴 버킷 챌린지 운영…윤리경영 정착

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 즐겁고 유익한 청렴문화 확산과 기관 윤리경영 정착을 위해 윤리경영 실천 프로그램의 일환으로 2021년도 '청렴 버킷 챌린지'를 운영한다고 31일 밝혔다.

청렴 버킷 챌린지는 2021년도 중소벤처기업부 청렴사회실천협의회 청렴 확산 활동의 일환이며, 직원들의 청렴 의식 제고를 위해 운영하는 TIPA 청렴 캠페인이다.

TIPA는 매월 둘째 주 월요일에 '이달의 청렴 직원'을 한명씩 선정해 릴레이 형식으로 기념패와 청렴인센티브를 제공하며 즐겁고 유익한 청렴 문화 확산 활동을 펼칠 예정이다.

제1호 '이달의 청렴 직원'은 TIPA 부설기관인 스마트제조혁신추진단 이상윤 주임연구원이 선정됐다. 이상윤 주임은 지난해 한해 청렴실천추진반원으로 참여하며 부패방지경영시스템(ISO37001) 내부 심사원으로 활동하는 등 기관의 청렴문화 확산과 부패방지를 위해 적극적으로 노력한 점 등을 인정받았다.

이재홍 TIPA "이번 청렴 버킷 챌린지 운영을 통해 즐겁고 유익하게 내부 청렴의식을 높이고, 윤리경영 문화가 정착하는데 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, TIPA는 지속적인 부패방지 모니터링 및 청렴활동을 추진한 결과, 지난해 중소벤처기업부 산하기관을 대상으로 실시한 부패방지 시책평가에서 1등급을 획득해 청렴활동 최우수 기관으로 선정된 바 있다.

