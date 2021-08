속보[아시아경제 김수환 기자] 아프가니스탄 카불 국제공항이 로켓포 공격을 받았지만 미 당국의 방어시스템이 이를 차단한 것으로 전해졌다.

주요 외신은 29일(현지시간) 미 당국자를 인용해 이같이 전하며 "최대 5발의 로켓포가 공항을 향해 발사됐다. 하지만 미국의 방어시스템에 의해 모두 차단됐다"라고 보도했다.

당국자는 이어 미군 측 사망자가 발생했다는 보고는 없었다면서 구체적인 피해 상황을 확인 중이라고 덧붙였다.

