경쟁률 6000대1 '롯데캐슬 르웨스트' 정당 계약 진행

롯데건설은 서울 마곡지구에 공급하는 생활형숙박시설 '롯데캐슬 르웨스트'의 정당 계약을 8월 30일부터 9월 1일까지 3일간 진행한다고 30일 밝혔다.

롯데캐슬 르웨스트는 앞서 진행한 청약에서 총 57만5950건(홈페이지 청약접수 기준)이 접수돼 최고 6049대1, 평균 657대1의 경쟁률을 기록했다.

계약 조건은 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%이며, 정당 계약은 견본전시관에서 실시한다. 당첨자는 계약금(10%) 중 1차 계약금 1000만원을 지정된 분양대금 납부계좌에 계약자의 동호수와 성명을 기재해 무통장 입금해야 하며, 계약 체결 시 무통장 입금영수증을 제출하면 된다. 2차 계약금은 계약 체결후 1개월 이내에 납부하면 되며, 분양권 전매제한이 없어 계약금 10% 완납 시 전매가 가능하다. 중도금(60%) 무이자 혜택도 제공될 예정이다.

서울시 강서구 마곡특별계획구역 내 CP2블록에 들어서는 롯데캐슬 르웨스트는 지하 6층~지상 15층, 5개 동, 전용면적 49~111㎡, 총 876실 규모로 구성된다. 견본전시관은 서울시 서초구 양재동 226번지(코스트코코리아 양재점 맞은편)에 위치해 있다. 입주는 2024년 8월 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr