CJ제일제당, 걸그룹 '있지'와 ‘고메치킨’ 주제 뮤비 제작

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당이 K팝 4세대 대표 걸그룹 ‘있지(ITZY)’와 손잡고 ‘고메치킨’ 주제의 뮤직 비디오를 제작, 30일 유튜브에 공개했다.

축하, 응원, 만남 등 특별하고 즐거운 순간에 생각나는 음식인 치킨과 신나는 음악을 통해 소비자에게 더 가까이 다가가겠다는 취지다. ‘Joyful MomenT(JMT)’라는 제목의 이 뮤직 비디오는 가수의 히트곡에 가사만 가꾼 것이 아니라, 브랜드 메시지 등을 담아 새로운 노래와 영상으로 선보였다.

뮤직 비디오는 ‘고메치킨’을 ‘겉바속촉 완벽한 사람’으로 의인화해, 멤버 5명이 ‘고메치킨’에 설레임을 느끼며 계속 만나고 싶어하는 대상으로 표현된다. 지루하고 따분한 일상에서 벗어나 마늘불고기, 리얼치즈, 후라이드, 달콤양념 등 ‘고메치킨’과 함께 즐거운 순간을 만끽하는 멤버들의 모습이 2분30초 분량에 다채로운 장면들로 담겼다.

‘있지(ITZY)’와의 ‘고메치킨’ 뮤직 비디오 공개를 기념해 다양한 프로모션도 펼친다. 식품전문몰 CJ더마켓에서는 30일부터 구매 고객 대상으로 ‘한정판 ITZY 포토카드’를, 9월 2일부터는 전국 이마트와 롯데마트, 홈플러스(일부 점포 제외)에서는 ‘한정판 ITZY 포스터’를 선착순으로 증정한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr