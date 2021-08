궈밍치 "아이폰13, 저궤도 위성통신 기술 탑재"

맥루머스, 궈밍치 투자자 서신 인용 보도

[아시아경제 차민영 기자] 9월 출시를 앞둔 아이폰13 시리즈에 저궤도(LEO) 위성통신 연결 기능이 탑재될 것이란 관측이 나왔다. 사용자 주변에 4G·5G 통신망이 없어도 전화를 걸거나 메세지 송수신이 가능해지는 시대가 열리는 것이다.

IT 전문매체 맥루머스는 29일(현지시간) 유명 애널리스트 궈밍치의 투자자 서신을 인용해 "궈밍치가 아이폰13 라인업에 LEO 위성에 연결할 수 있는 하드웨어가 포함될 것이라고 설명했다"고 전했다.

저궤도 위성은 저지연성을 최대 강점으로 언제 어디서나 이동통신 서비스 제공이 가능해 차세대 통신망으로 주목받고 있다.

궈밍치는 아이폰13 라인업에 LEO 위성에 연결할 수 있는 하드웨어인 퀄컴의 맞춤형 X60 베이스밴드 칩이 탑재될 것이라고 설명했다. 퀄컴은 향후 X65 베이스밴드 칩에서 n53 밴드를 지원하기 위해 LEO 위성 통신 서비스 제공업체인 글로벌스타와 협력 중인 것으로 알려졌다.

궈밍치는 "LEO 연결을 제공하기 위한 가장 쉬운 시나리오는 개별 네트워크 운영자가 글로벌스타와 협력하는 경우"라고도 전했다. 파트너 네트워크 사업자 고객이 추가 계약이나 돈을 낼 필요 없이 네트워크 사업자를 통해 직접 아이폰13에서 글로벌스타의 위성통신 서비스를 사용하는 구조다.

이어 "LEO 위성 통신이 네트워크 산업에 미치는 영향 측면에서는 mmWave 5G에 필적하는 기술"이라며 "애플은 두 개 기술을 모두 사용할 수 있다"고 덧붙였다. 실제 애플의 경우 최근 관련 연구개발 팀을 별도로 출범시켰다.

한편, 애플은 LEO 위성통신 기술을 혼합현실(XR) 헤드 마운트 디스플레이 장치, 전기 자동차, 기타 사물인터넷(IoT) 액세서리 등 전반에 접목할 방침이다.

