성동구, 전국 최초 1인 가구 ‘반값 중개보수 서비스’

이달 전국 최초로 ‘반값 중개보수 서비스’ 대상자 대학생에서 1인 가구로 전격 확장...적용되는 중개 규모는 전세 및 월세 환산보증금 1억 원 이하, 중개사무소의 자율적인 재능기부로 이루어져

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 이달 ‘반값 중개보수 서비스(이하 서비스)’사업 대상자를 1인 가구로 전격 확장, 이들의 적극적인 주거 지원에 나섰다.

수혜대상이 지역 내 위치한 대학생으로 한정돼 있던 서비스의 대상을 1인 가구까지 확대, 지역 내 1인 가구라면 주택 임차계약 시 중개보수의 50%를 감경해주는 서비스를 받을 수 있게 됐다.

적용되는 중개 규모는 전세 및 월세 환산보증금 1억 원 이하이다. 월세 보증금 3000만 원 및 월 차임액 50만 원의 경우 법정 중개보수는 30만 원이지만 반값에 해당하는 15만 원의 중개보수액을 해당 중개사무소에 지급하면 된다.

최근 주택가격이 급등하고 1인 가구도 지속적으로 증가함에 따라 구는 이들이 직접 체감할 수 있는 주거비용 부담 경감 방안을 마련해 그간 한양(여)대생으로만 한정했던 부동산 중개수수료 반값 서비스 대상을 1인 가구로 확대했다.

전국 최초로 이루어지는 해당 서비스가 중개사무소 자율적인 재능기부로 이루어지는 만큼 지역 내 공인중개업체의 참여도 독려, 1인 가구가 이용할 수 있도록 적극 홍보했다.

구청 및 한양(여)대·총학생회 홈페이지, 주민센터 등에 참여업체 명단을 게시, 참여 중개사무소 내·외부에는 재능기부 중개사무소 지정서와 재능기부 안내판을 게시, 수혜 대상자인 1인 가구 및 한양(여)대생들이 알 수 있도록 했다.

서비스 사업에 참여한 중개사무소는 180개소로 지역 내 개업한 공인중개사 전체 863곳 중 20%가 넘는다. 어려운 시기를 함께 극복하려는 공감대가 형성되며 지역 상생 문화 정착에도 기여, 반값 중개보수 서비스는 1인 가구 주거 지원 정책에 힘을 실어줄 것으로 기대를 모으고 있다.

구는 지난 5월 ‘1인 가구 지원 정책추진단’(TF)을 전격 발족하며 급증하는 1인 가구를 지원하기 위해 지속적인 대책을 마련했다.

‘반려가구 문제해결 위한 지원 서비스’와 ‘수납·정리의 가사지원서비스’, 1인 가구 네트워크 형성을 위한 플랫폼 구축 등 다양한 지원정책을 검토하고 채택했다. 앞으로 관련 조례 제정과 함께 ‘1인 가구 지원센터’를 조성하며 체계적이고 종합적인 지원을 위한 거점공간을 마련해 여가, 문화, 커뮤니티 제공 등 전방위적인 지원정책을 추진할 계획이다.

정원오 성동구청장은 “주택가격 급등 및 급격히 변화하는 인구구조에 1인 가구 주거비용이 갈수록 증가됨에 따라 1인 가구에게 조금이나마 경제적 도움을 주기 위해 이 사업을 확대하게 됐다”며 “재능기부 자율적 참여를 통한 사회공헌에 참여해주신 공인중개사무소 대표자님들께 진심으로 감사드리며, 이런 시대적 정신이 사회 각 분야에 널리 확산되길 바란다”고 말했다.

