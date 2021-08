'괴산~음성' 국도 37호선 완전 개통…통행시간 대폭 단축

충북 괴산군 소수면에서 음성군 원남면까지 총 연장 9.7㎞를 잇는 국도 37호선이 오는 31일 완전 개통한다.

국토교통부는 2014년 2월부터 7년6개월 동안 진행해 온 괴산~음성 국도 건설공사를 완료했다고 29일 밝혔다. 이 사업은 기존 2차로를 4차로로 확장하고 선형을 개량하는 사업으로, 총 사업비 1116억원이 투입됐다.

이 구간은 폭이 좁아 교통정체가 심했지만 이번 공사를 통해 통행시간이 40분에서 25분으로 단축되면서 이동 편의성이 좋아질 것으로 예상된다.

괴산의 명소인 화양구곡, 쌍곡계곡 등 관광지 접근성이 좋아진 만큼 지역경제 활성화에도 도움을 줄 것으로 기대된다.

이윤상 국토부 도로국장은 "그동안 도로공사로 인한 불편을 감내한 지역주민들과 도로 이용객들께 감사드린다"며 "이번 개통을 통해 코로나 경제위기 속에 지역경제 활성화에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

