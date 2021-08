'힐스테이트 봉담 프라이드시티' 청약 2만명 넘었다

1순위 1만5710명 청약…서울·경기 등 기타 지역서 1만건 이상 청약

17개 주택형 중 16개 주택형이 1순위 당해지역서 공급세대수 채워

전용 59㎡C 1순위 기타지역, 17가구에 1811명 청약…106.53대 1 경쟁률

9월 1일 당첨자 발표, 9월 13~19일 7일간 정당계약

[아시아경제 조강욱 기자] 경기도 화성시 봉담읍 내리지구 2블록에 선보인 ‘힐스테이트 봉담 프라이드시티’ 청약에서 2만명이 넘는 청약자가 몰린 것으로 나타났다.

28일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 23~26일 청약을 받은 ‘힐스테이트 봉담 프라이드시티’ 청약 결과 총 2333세대(특별공급 포함) 모집에 2만1425명(특별공급 2861명, 1~2순위 1만 8564명)이 청약 신청을 했다.

특히 1순위 당해지역 청약에서는 17개 주택형 중 16개 주택형이 공급세대수를 채웠으며, 예비당첨자 비율 등을 채우지 못해 진행한 1순위 기타지역청약에서는 무려 1만건이 넘는 청약통장이 접수돼 외지인들의 관심이 뜨거웠다.

전용 84㎡와 펜트하우스로 공급된 115㎡의 경우 1순위 당해지역에서 일찌감치 마감됐다. 전용 115㎡의 경우 3세대 모집에 248명이 몰리며 82.67대의 경쟁률을 기록했고, 전용 84㎡A는 33세대 모집에 538명이 청약접수를 하며 16.3대 1의 경쟁률을 보였다. 전용 84㎡B·C·D도 각각 15.69대 1, 11.55대 1, 6.83대 1 등을 기록하며 1순위 당해에서 마감됐다.

특히 1순위 당해지역 청약에서 17세대의 공급세대수를 채우지 못했던 전용 59㎡C는 1순위 기타지역에서만 1811건의 청약통장이 접수되며 106.53대 1의 경쟁률을 기록했다. 1순위 기타지역 청약을 받은 전용 59㎡A·C, 72㎡A에서는 각 주택형별로 1000건이 넘는 청약통장이 몰렸다.

분양 관계자는 “화성 봉담지역 집값이 꾸준히 상승세를 보이고 있는 상황 속에서 분양가 경쟁력을 갖춘 브랜드 대단지로 조성되다 보니 화성지역 뿐아니라 수원, 서울 등 수도권 거주자들의 관심이 상당히 높았다”며 "총 17개의 많은 주택형에도 불구하고 사실상 1순위 당해지역에서 공급세대수를 채웠고, 1단지 단기간 완판에 따른 입지가치 검증도 마친 만큼 좋은 분양 결과를 기대하고 있다"고 설명했다.

힐스테이트 봉담 프라이드시티는 지하 3층~지상 35층, 17개동, 전용 59~105㎡ 2,333세대로 총 4,034세대로 조성되는 봉담 프라이드시티의 마지막 단지다. 전용면적별 세대수는 △59㎡ 1071세대 △72㎡ 644세대 △84㎡ 615세대 △105㎡ 3세대(펜트하우스) 등 펜트하우스를 제외하고 전주택형이 중소형으로만 이뤄진다.

분양가는 전용 59㎡가 평균 3억4000만원대, 전용 84㎡가 평균 4억5000만원대다. 지난달 봉담읍 새아파트인 ‘e편한세상 신봉담’(2019년 9월 입주) 전용 59㎡가 6억원, ‘봉담한신더휴에듀파크’(2019년 6월 입주) 전용 84㎡가 6억2000만원에 거래된 것을 감안하면 분양가 경쟁력을 갖추고 있다.

당첨자는 9월 1일에 발표되며, 정당계약은 13일부터 19일까지 7일간 진행한다.

힐스테이트 봉담 프라이드시티 견본주택은 경기도 수원시 권선구 고색동 532-2번지에 위치해 있으며, 입주는 2024년 8월 예정이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr