1차접종 2834만5045명·인구대비 55.2%…잔여백신 1099만회분(종합)

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 백신을 한 차례 이상 접종한 사람의 비율이 국민 절반을 넘어선 가운데 27일 하루 약 60만명이 1차 접종을 받았고, 약 55만명이 2차 접종까지 마친 것으로 나타났다.

28일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전날 새로 1차 접종을 한 신규 접종자는 59만8603명이다. 지난 23일부터 25일까지 3일 연속 37만∼39만명대를 기록했던 신규 1차 접종자수는 26일부터 18∼49세 청·장년층 사전 예약자에 대한 접종이 실시되자 전날까지 2일 연속 59만명 이상을 기록하며 크게 증가했다.

백신 종류별 신규 1차 접종자는 화이자 56만1627명, 아스트라제네카(AZ) 1만9927명, 모더나 1만241명, 얀센 6808명이다. 이날 0시 기준 국내 누적 1차 접종자는 2834만5045명으로, 전체 인구(작년 12월 기준 5134만9116명)의 55.2%에 해당한다. 누적 1차 접종자는 21일 오전 11시를 기준으로 50% 선을 넘어섰다.

누적 1차 접종자를 백신별로 보면 화이자 1383만3937명, 아스트라제네카 1099만6475명, 모더나 234만3764명이다. 얀센 백신 누적 접종자는 117만869명이다. 1회 접종만으로 끝나는 얀센 백신을 맞은 사람은 1·2차 접종 수치에 모두 반영된다. 2차까지 접종을 마친 사람은 54만9112명으로, 23일부터 전날까지 5일 연속 40만명 이상을 기록했다. 백신별로 보면 아스트라제네카 48만8912명, 화이자 5만2776명, 얀센 6천808명, 모더나 616명이다. 아스트라제네카 접종 완료자는 52만1631명으로 집계됐으나 이 중 3만2719명은 1차 접종 때 아스트라제네카 백신을 맞은 뒤 2차 접종을 화이자 백신으로 교차 접종한 이들이다.

2차 접종까지 모두 마친 사람은 총 1434만6836명으로 늘었다. 이는 인구 대비 27.9% 수준이다. 백신별 누적 접종 완료자는 아스트라제네카 771만5505명(교차접종 140만2140명 포함), 화이자 539만4788명, 모더나 6만5674명이고 나머지는 얀센 접종자다.

화이자 백신의 경우 전체 대상자(2973만8753명) 가운데 46.5%가 1차 접종, 18.1%가 2차 접종을 마쳤다. 아스트라제네카 백신은 접종 대상자(1226만4204명) 중 89.7%가 1차 접종을 마쳤다. 2차까지 접종률은 62.9%다. 모더나 백신은 전체 대상자(336만9506명) 가운데 69.6%가 1차 접종을 마쳤고 2차까지 접종률은 1.9%다. 얀센 백신은 접종 대상자(123만9870명) 중 6만9001명을 빼고 모두 접종해 접종률 94.4%를 기록했다.

접종 대상 및 기관별 현황을 보면 요양병원·요양시설, 병원급 이상 의료기관, 취약시설 대상자, 군 장병을 포함해 보건소나 각 기관에서 자체 접종한 경우는 1차 접종률이 95.3%, 2차 접종률이 77.6%다. 전국 위탁의료기관 및 예방접종센터의 1·2차 접종률은 각각 59.0%, 28.3%로 집계됐다.

국내에 남아있는 백신 물량은 이날 0시 기준으로 총 1098만6800회분이다. 백신별로는 아스트라제네카 567만8400회분, 화이자 344만5800회분, 모더나 140만200회분, 얀센 46만2400회분이다.

각 의료기관에서 관리하는 예비 명단이나 네이버·카카오 등 사회관계망서비스(SNS) 애플리케이션(앱)을 통해 잔여 백신을 접종한 사람은 8만729명(예비명단 3만9694명·SNS 당일예약 4만1035명) 늘었다. 이로써 잔여백신 접종자는 누적 349만7707명으로 집계됐다.

현재 국내에서는 아스트라제네카, 화이자, 얀센, 모더나 등 4가지 백신으로 예방접종이 이뤄지고 있다. 아스트라제네카와 화이자, 모더나 백신은 2차례 접종이 필요하고 얀센 백신은 1차례 접종으로 끝난다. 1·2차 접종 간격은 백신 종류마다 조금씩 다르다. 아스트라제네카 백신은 8∼12주, 화이자 백신은 3주, 모더나 백신은 4주 간격을 두고 2차 접종이 권고된다. 다만, 추진단은 백신 공급 상황의 불확실성을 반영해 현재 mRNA 백신(모더나·화이자)의 접종 간격을 한시적으로 6주까지 늘려 적용하고 있다.

올해 3분기 접종의 핵심 대상군인 40대 이하 사전 예약과 접종이 동시 진행 중이다. 이날 0시 기준 18∼49세 청·장년층의 예약률은 68.3%로 전체 대상자 1497만446명 가운데 1022만1979명이 예약을 마쳤다. 연령별로는 40대 예약률이 74.2%로 가장 높았다. 이어 20대(68.3%), 10대 후반(66.6%), 30대(61.4%) 순으로 나타났다.

아직 예약하지 않은 18∼49세 대상자는 내달 18일 오후 6시까지 추가로 예약할 수 있다. 추석 이후 날짜로 예약했지만, 9월 13일부터 19일 사이로 일정을 변경할 경우에는 내달 2일 밤 12시까지 재예약하면 된다. 접종은 지난 26일부터 전국 위탁의료기관과 지역 예방접종센터에서 순차적으로 이뤄지고 있다. 접종 2일 차인 전날 하루 18∼49세 청·장년층 17만2891명이 1차 접종을 받았다. 다음 달 5일까지 예약자 접종은 화이자 백신을 활용해 이뤄지며, 이후 대상자들은 백신 공급 상황에 따라 개별 문자로 백신 종류를 안내받게 된다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr