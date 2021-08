계명대 동산병원 조용원교수, 철결핍성 빈혈환자 '하지불안증후군' 의심해봐야

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 계명대 동산병원은 27일 수면센터 조용원 교수와 혈액종양내과 도영록 교수가 공동으로 철결핍성 빈혈 환자 40% 이상이 하지불안증후군으로 수면장애를 겪고 있다는 연구 결과를 발표했다.

이 연구팀은 철결핍성 빈혈 환자 124명을 대상으로 하지불안증후군의 빈도 및 임상적 특징을 조사한 결과, 환자의 40.3%(50명)에서 하지불안증후군이 동반되었고 이 중 82%(41명)는 중증 이상의 수면장애를 겪는 것으로 확인됐다.

특히, 하지불안증후군이 동반된 빈혈 환자들은 그렇지 않은 환자들에 비해 수면장애가 심하고 불안, 우울증 등 정서장애까지 동반하는 경우가 많은 것으로 밝혀졌다.

해당 연구는 미국수면학회에서 발간한 ‘Journal of Clinical Sleep Medicine’(Volume 17(7) July 2021)에 게재됐다.

조 교수는 논문과 관련해 “철결핍성 빈혈 환자의 상당수가 하지불안증후군이 있어 불면증이 심하고 수면의 질이 나쁘고, 수면과 삶의 질을 높이기 위해 빈혈환자 치료 시에는 하지불안증후군 유무에 대해 확인하는 것이 매우 중요하다”고 밝혔다.

한편, 조용원 교수는 현재 대한수면연구학회 회장으로 활동하고 있으며, 계명대 동산병원 수면센터 연구팀을 중심으로 하지불안증후군에 대한 기초 및 임상 연구를 활발히 진행해 세계적인 업적을 발표하고 있다.

