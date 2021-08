중국, 고위험군부터 코로나19 백신 부스터샷 허용

세관·국경 검사, 항공업, 의료기관 종사자 등 고위험 직업군 부스터샷 가능

면역력 낮은 인원, 60세 이상 인구도 대상자

[아시아경제 이기민 기자] 중국은 코로나19 백신 2회 접종을 마친 사람의 바이러스 대항 능력을 높이기 위해 추가로 접종하는 '부스터샷'을 고위험군부터 허용하기로 했다.

27일 중국 매체들에 따르면 국무원 합동 감염병예방통제기구는 이날 기자회견에서 세관 및 국경 검사 인원, 항공업종·격리 장소·지정 의료 기관 직원 등 감염 위험이 높은 직업군 종사자들은 예방 접종 완료(2회차) 후 6개월이 경과한 뒤 추가 접종을 할 수 있다고 밝혔다.

또한 상대적으로 면역력이 낮은 사람과 60세 이상자도 감염 후 중증화 및 사망 위험이 상대적으로 더 높은 점을 감안해 부스터샷 대상자에 포함됐다.

그리고 일, 학업, 교류 등의 필요로 인해 해외 감염 위험 지역에 가야 하는 사람도 3차 접종을 받을 수 있다고 당국은 밝혔다.

중국 정부 당국은 자국산 백신을 3회차까지 접종했을 때의 면역력 증대 효과가 2회차까지 했을 때보다 더 낫다는 연구 결과를 바탕으로 이 같은 결정을 내렸다.

다만 중국매체들은 전 인구에 대한 부스터샷 실시 여부의 경우 추가적인 연구와, 전염병 상황에 대한 종합적 판단이 필요하다는 것이 전문가들의 판단이라고 보도했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr