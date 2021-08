경찰, 권익위 '부동산 투기 의혹' 제기한 윤희숙·김의겸 등 내사 착수

[아시아경제 이정윤 기자] 경찰청 국가수사본부가 국민권익위원회가 제기한 국민의힘 국회의원 12명과 열린민주당 의원 1명 본인 또는 가족의 부동산 투기 의혹에 대해 내사에 착수했다.

27일 경찰에 따르면 국수본은 지난 23일 권익위로부터 수사 의뢰를 받은 데 이어 전날 구체적인 조사 결과를 담은 자료를 넘겨받았다. 이날 전국 시도경찰청에 사건이 배당됐다.

사건은 경기남부청 3명, 부산청 2명, 서울·인천·경기북부·세종·강원·충남·경북·경남청이 각각 1명의 사건을 맡게 된 것으로 알려졌다.

부친의 세종시 땅 투기 관련 의혹이 제기된 윤희숙 국민의힘 의원 사건은 세종경찰청, 청와대 대변인 재직 시 비밀정보를 이용해 서울 동작구 흑석동 상가 주택을 매입했다는 의혹이 제기된 김의겸 열린민주당 의원 사건은 서울경찰청에 배당된 것으로 전해졌다.

국수본 관계자는 "기존 의원 23명을 수사했는데 국민의힘 의원 등 13명 명단이 권익위로부터 넘어왔다"며 "이 가운데 3명은 중복이이서 총 33명 의원을 수사 중"이라고 했다.

