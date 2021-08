[아시아경제 우수연 기자]LG마그나 이파워트레인 본사 소재지인 인천사업장 내 자동차 부품 생산라인에서 27일 산업용 로봇이 전기차의 주행 성능을 좌우하는 핵심 부품인 전기차 파워트레인(동력전달장치)을 조립하고 있다.

LG전자와 마그나인터내셔널의 합작법인인 LG마그나 이파워트레인은 LG전자 전장사업 가운데 전기차에 들어가는 모터, 인버터 등 전기차 파워트레인을 구성하는 부품, 구동시스템(모터, 인버터, 감속기가 모듈화된 형태), 차량 탑재형 충전기 등을 담당한다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr