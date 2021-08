목포공공도서관, 가을학기 평생학습 수강생 모집

스피치 강좌, 홈메이드 디저트 만들기 등 주말반 신설

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 목포공공도서관은 내달 1일부터 ‘2021년 가을학기 평생학습 프로그램 수강생’을 모집한다고 26일 밝혔다.

이번 프로그램은 유·초등학생을 위한‘키즈요리교실’등 체험 위주 강좌와 지역주민 취업 기초역량 강화를 위한 자격증 취득 강좌, 직장인 직무능력 향상을 위한 스피치 강좌, 자기개발을 위한 주말 요리 강좌 등 총 35개 강좌를 개설했다.

운영 기간은 9월 14일부터 12월 14일까지 진행하며 수강 신청은 도서관 홈페이지에서 내달 1일 오전 10시부터 선착순이며 스마트폰으로도 접속할 수 있다. 주민 강좌 경우는 내달 3일 오전 10시부터 정원 10% 내에서 방문 신청 할 수 있다.

모든 강좌의 수강료는 무료이나, 재료 및 교재비는 본인 부담이며 강좌 운영 요일과 시간은 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

오준경 관장은 “이번 학기에도 코로나19 장기화로 대면 수강이 어려운 분들을 위한 비대면 강좌 편성과 직장인의 직무능력 향상을 위한 스피치 강좌 등을 신설했다”며“목포공공도서관은 앞으로도 미래 사회에 대비하기 위한 개인 역량 강화 프로그램 확대를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

기타 자세한 사항은 운영기획과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr