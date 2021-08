日수송기, 카불 공항 2차례 착륙했지만 수송 실패

일본 자위대 수송기가 아프가니스탄 카불 공항에 두 차례 착륙했지만, 대피 희망자가 공항에 도착하지 못해 수송이 이뤄지지 못한 것으로 전해졌다.

교도통신과 NHK 등 일본 언론에 따르면 25일 밤(이하 한국시간 기준)부터 26일 오후까지 항공자위대 수송기가 두 차례 파키스탄 이슬라마바드에서 아프간 카불 공항으로 향했다. 그러나 대피 희망자가 공항에 도착하지 못해 수송 작전은 성공하지 못했다.

앞서 일본 정부는 탈레반이 장악한 아프간에 남아 있는 일본인, 현지 일본대사관 및 일본국제협력기구(JICA)에서 근무한 아프간 직원과 그 가족 등을 대피시키기 위해 항공자위대 소속 C-2 수송기 1대와 C-130 수송기 2대를 지난 23~24일 파키스탄으로 파견했다.

일본 정부는 대피 희망자에게 자력으로 공항까지 이동하라고 요청했지만, 현지 혼란이 계속되면서 공항 접근이 어려운 사람도 적지 않은 것으로 보인다고 NHK는 전했다.

일본 정부의 대피 지원 대상은 최대 500명에 달하는 것으로 전해졌다.

일본 정부는 아프간 잔류 일본인 등에 대한 대피 지원을 27일까지 실현하는 것을 목표로 하고 있다. 아프간 주둔 미군의 철수 시한은 이달 31일까지여서 시간이 많지 않은 상황이다.

