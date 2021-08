[아시아경제 장효원 기자] KB증권이 인도네시아 10위권 증권사인 발부리증권을 인수했다.

KB증권은 인수 계약을 마치고 현지 감독당국 승인 절차를 밟고 있는 것으로 26일 알려졌다. 인수가는 500억원 수준이다.

KB증권 관계자는 "향후 본사와의 협업을 통해 인도네시아 톱5 증권사로 성장시킬 계획"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr