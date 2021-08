40대 이하 백신접종 시작...정부 "하루 80만~100만명 이상 접종 전망"(상보)

[아시아경제 김서현 기자] 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종자수가 하루 100만명 안팎에 이를 정도로 접종 속도가 빨라질 전망이다.

26일 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 출입기자단 설명회에서 "점점 접종하는 인원이 많아질 것이기에 (하루 접종자가) 80만∼100만명 정도 이상으로 빠르게 전개될 것으로 본다"고 밝혔다.

방역당국에 따르면 이날 0시 기준 국내 1차 신규 접종자 37만493명, 2차 접종자 47만2455명으로 전날 하루 총 84만2948명이 코로나19 백신을 접종했다.

이날부터는 18∼49세 일반 국민을 대상으로 한 접종도 본격적으로 시작된다. 40대 이하 연령층은 전국 위탁 의료기관이나 예방접종센터에서 화이자, 모더나 등 mRNA(메신저 리보핵산) 백신을 맞게 되는데, 이날부터 29일까지 나흘간 예약한 사람은 화이자 백신을 맞는다.

해당 연령층의 접종 대상자는 1516만704명으로, 전날 기준 1014만9천165명(66.9%)이 예약을 마쳤다. 정부는 접종 계획에 따라 순차 접종이 이뤄지면 추석 전 전 국민의 70%인 약 3600만명에게 1차 접종을 하겠다는 목표를 이룰 수 있을 것으로 보고 있다.

한편 방역당국은 "백신 접종자에 대한 추가적인 인센티브는 현재 4단계 상황에서는 검토하고 있지 않다"고 밝혔다. 확산세가 꺾이지 않는 가운데 인센티브 확대가 역효과를 낼 수 있다는 것을 고려한 것이다.

이어 "다음 주말까지는 현재의 거리두기(수도권 4단계, 비수도권 3단계) 체계가 유지되게 돼 있다"며 "그 이후, 또 추석 연휴에 어떻게 할 것인지는 검토 중"이라고 덧붙였다.

