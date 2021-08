[아시아경제 송화정 기자] 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 78,800 전일대비 8,800 등락률 +12.57% 거래량 2,181,919 전일가 70,000 2021.08.26 10:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접 close 가 신작 '도깨비' 플레이 영상 공개로 12% 넘는 급등세를 보이고 있다.

26일 오전 10시1분 기준 펄어비스는 전일 대비 9000원(12.86%) 오른 7만9000원에 거래됐다.

펄어비스는 25일(현지시간) 독일에서 열린 유럽 최대 게임 축제 '게임스컴 2021' 개막 행사에서 신작 ‘도깨비(DokeV)’ 플레이 영상을 공개했다. 도깨비는 주인공이 도깨비를 찾아 떠나는 모험을 독특한 세계관으로 풀어낸 '도깨비 수집 오픈월드 액션 어드벤처' 게임이다.

