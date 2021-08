청와대 공식 답변 '주목'

[아시아경제 임혜선 기자] 조국 전 법무부 장관의 딸에 대한 부산대의 입학 취소 결정을 반대하는 국민청원이 20만명 이상의 동의를 받았다. 이에 따라 청와대는 공식 답변을 내게 됐다.

한 청원인은 지난 24일 '부산대의 위법한 입학 취소 결정 반대합니다'라는 제목의 글을 청와대 국민청원 게시판에 올렸다. 25일 오후 9시44분 현재 이 청원에 참여한 인원은20만2319명이다. 청와대는 20만명 이상 동의를 얻은 청원에 대해 담당 비서관이나 부처 장·차관 등을 통해 공식 답변을 낸다.

이 청원인은 "명백히 인권 탄압이며 헌법 위반"이라며 "3심 최종 판결이 끝나지도 않은 상황에서는 무죄 추정 원칙에 의거해 입학 취소 결정은 무효"라고 주장했다. 이어 "취소 결정을 철회하고 관련자들을 처벌해야 한다"고 했다.

