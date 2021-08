정의당 경남도당 "부동산 투기 연루 강기윤 의원 사퇴하라"

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 정의당 경남도당이 25일 국민권익위원회 전수조사 결과 부동산 거래 과정에서 법령 위반 의혹이 제기된 국민의힘 강기윤 의원에게 사퇴를 촉구했다.

정의당 경남도당은 이날 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 "강기윤 의원은 공인으로서 지위를 스스로 포기했고, 성산구를 대표할 국회의원 자격은 더더욱 없다"며 "성산구민 앞에 석고대죄하고 의원직을 사퇴해야 마땅하다"고 강력히 비판했다.

그러면서 "부동산 투기 근절을 공언한 거대 양당에서 투기 의혹이 있는 의원이 12명씩 나왔다"며 "국가수사본부(국수본)가 조직의 명운을 걸고 부동산 투기 의혹 의원에 대해 엄정한 수사를 해야 한다"고 밝혔다.

이어 민주노총 경남본부와 지역 시민사회단체가 지난 2월 강 의원과 관련한 이해충돌, 일감 몰아주기, 조폭 연루 등 다양한 의혹에 대해 수사 의뢰한 점을 언급하면서 "경남경찰청은 6개월이 지나도록 수사 진척이 없다는 것은 수사 의지가 있긴 한 것인지, 정치권 눈치만 보고 있는 것은 아닌지 의문스럽다"며 "권익위의 조사 결과가 나온 만큼 수사 내용을 발표하라"고 촉구했다.

권익위는 강 의원이 지난 2월 창원의 7036㎡ 규모 과수원을 공원 부지로 수용당하면서 보상금을 과다하게 지급받았다고 지적했다.

강 의원은 입장문을 통해 "22년 넘게 소유하다 수용당한 땅으로, 내부 정보를 이용해 단기 시세차익을 얻은 투기와는 거리가 멀다"며 "억울하고 안타까운 마음이 너무 크다"고 호소했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr