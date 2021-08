제일기획-협력사 96곳, 업계 최초 친환경 실천 협약 체결

산업계 ESG 트렌드 반영, 친환경 콘텐츠 제작 환경 선제적 조성 추진

유정근 사장 "광고 등 콘텐츠 분야 친환경 패러다임 전환에 기여할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 제일기획은 25일 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 96개 협력사들과 친환경 실천 협약식을 진행한다고 밝혔다. 이번 협약식은 국내에서 최초로 진행되는 광고회사와 협력사간 친환경 협약 체결이라는 점에서 의미가 크다고 회사 측은 말했다.

제일기획은 최근 산업계 전반에서 ESG 경영에 대한 관심이 높아지는 상황에 발맞춰 친환경 콘텐츠 제작 환경 조성에 앞장서고자 이번 협약식을 마련했다고 설명했다. 친환경 콘텐츠 제작 환경 조성을 위해서는 제일기획뿐만 아니라 현장에서 다양한 역할을 수행하는 협력사의 노력도 필요한 만큼 다수의 협력사들이 취지에 공감하고 참여할 수 있도록 했다. 이번 협약식에는 96개의 협력사가 참여하며 향후 530여개 전체 협력사로 협약 대상을 확대할 계획이다.

협약식에 참가하는 제일기획과 96개 협력사들은 친환경 실천에 대한 공감대 형성 및 콘텐츠 제작 현장의 친환경 실천 과제 등의 내용이 담긴 친환경 실천 서약서에 공동 서명한다.

서약서에 포함된 대표적인 친환경 실천 과제로는 ▲제작 현장에서의 폐기물 발생 최소화 ▲제작 현장에서 에너지 효율 제고 및 친환경 에너지 활용 장기적 추진 검토 ▲친환경 중심의 아이디어 발굴 및 콘텐츠 제작 협업 확대 ▲제작현장의 중대재해예방 등 안전보건 향상 등이다.

이를 위해 제작 현장에서의 폐기물 발생 최소화를 위해서는 촬영장 세트나 소품에 친환경 소재를 우선 활용하고 의류나 소품을 재활용할 계획이다. 제작 현장 에너지 효율 제고를 위해 촬영, 조명, 음향, 편집 등 작업 시 고효율 장비를 활용하고 전기차, 태양열 발전 배터리 등 친환경 에너지 활용을 확대해 나갈 방침이다. 제작 현장의 중대재해 예방을 위해 촬영장 위험요소 진단 및 안전관리 교육을 강화하고 협력사들에 안전관리 매뉴얼을 제공할 예정이다.

한편 제일기획은 이번 협약식에서 협력사들의 친환경 인프라 구축 지원 계획도 발표한다. 기존의 전자 계약 체결 솔루션, 온라인 업무 체제 등을 더욱 정착시키는 한편 협력사 직원 대상 친환경 교육을 실시하는 등 친환경 업무 인프라를 지속적으로 구축할 예정이다.

유정근 제일기획 사장은 "광고업계는 수많은 이해관계자들의 협력관계로 이뤄져 있는 만큼 진정한 친환경 제작 환경 구현을 위해서는 상호 공감대를 형성하고 협력하는 것이 중요하다”며 “오늘 협약식이 광고를 비롯한 콘텐츠 비즈니스 분야가 친환경 패러다임으로 전환하는 데 기여할 수 있도록 제일기획이 솔선 수범하고 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr