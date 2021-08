"비 오는 날 시켜먹네 XX" 콜라 흔들어 배달한 라이더

[아시아경제 김서현 기자] 비오는 날 배달을 시켰다는 이유로 콜라를 흔들어 배달하는 영상이 공개돼 논란이다.

지난 22일 한 온라인 커뮤니티에는 '일부러 콜라 흔들어서 배달하는 사람'이라는 제목의 게시물이 올라왔다.

작성자는 '본인 페북 친군데 스토리에 이딴거 올림 ㅋㅋ 뭐지 진짜?'라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

글쓴이가 올린 영상에는 콜라를 배달 장소 앞에서 힘껏 흔드는 배달원의 모습이 담겼다. 영상 속에는 "비 오는 날 시켜 먹네 XX"이라는 자막이 있다.

배달원은 비오는 날 자신이 고생하도록 배달을 시킨 소비자에게 복수하기 위해 콜라 뚜껑을 열자마자 거품이 뿜어져 나오도록 음료를 일부러 흔든 것으로 보인다.

해당 영상은 트위터와 각종 온라인 커뮤니티에도 금새 퍼져나갔다. 네티즌들은 "빗길에 다칠 게 걱정됐다면 배달을 하지 말았어야 한다", "수수료는 받고 싶고 다치기는 싫은 것이냐" 등의 황당하다는 반응을 보였다.

한 네티즌은 "치킨을 시켰을 때 얌전히 들어있던 콜라가 열자마자 넘쳤다"는 경험담을 공유하며 "이런 사람들 때문에 정직하게 일하는 사람들이 피해를 본다"고 지적하기도 했다.

