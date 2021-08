디티알오토모티브, 지엠티홀딩스 주식 1202억 규모 추가 취득 결정

[아시아경제 장세희 기자] 디티알오토모티브 디티알오토모티브 007340 | 코스피 증권정보 현재가 46,800 전일대비 1,450 등락률 +3.20% 거래량 49,593 전일가 45,350 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-28일디티알오토모티브, 1주당 1000원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close 는 두산공작기계 인수를 위한 재원 마련을 위해 계열사 지엠티홀딩스 주식 480만9267주를 추가 취득하기로 결정했다고 24일 공시했다.

취득금액은 1202억3167만원으로 이는 자기자본대비 18.37%에 해당하는 규모이다.

취득 후 지분율은 100%(481만1267주)이며 취득예정일자는 오는 25일이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr