LH, 신뢰 회복 위한 대국민 소통채널 전방위 강화

24일 5번째 LH 혁신위원회 열고 국민 신뢰 회복 방안 마련

토지개발·주택건설 등 사업별 대국민 소통채널 전방위 강화

대국민 서비스 확대 및 ‘적극행정추진위원회’ 신설·운영

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 24일 LH 서울지역본부에서 5번째 ‘LH 혁신위원회’를 열고 국민 신뢰 회복을 위해 소통채널을 강화하는 방안을 추진하기로 했다고 밝혔다.

LH는 현재 138개인 소통채널에 17개를 신설해 155개로 늘리기로 했다. 또 ▲소통채널 공공성·투명성 제고 ▲온택트 소통채널 다각화 ▲환류체계 구축 ▲제도개선을 통한 대국민 서비스 강화 ▲고객만족도 조사 실효성 제고 등 42개 실행과제를 발굴하는 등 제도 개선도 적극 추진할 계획이다.

건설업계와 동반상생협력을 강화하기 위해 건설문화 혁신, 민간기업 해외진출 지원, 주택관리분야 현장 근로여건 개선 등을 주제로 CEO 주관 상생협의회·간담회를 정례화하는 등 CEO 중심 현장소통 경영을 본격화 한다.

또 ‘공공택지 종합정보 온라인 포털/디지털 트윈 플랫폼’을 신설하고, 3기 신도시 진행과정과 주택공급계획 정보를 전 국민에게 투명하게 공개해 내 집 마련을 준비 중인 수요자의 예측 가능성을 높여 부동산 시장 안정화와 정책 신뢰도를 높일 계획이다.

대국민 주거서비스 개선을 위해 지역 중소도시 12개소에 마이홈센터를 확대 설치한다. 민간 부동산 중개 플랫폼과 협력을 확대해 입주자가 필요한 시기에 원하는 위치의 전세임대주택을 편리하게 공급받을 수 있도록 전세임대서비스도 새롭게 개선할 계획이다.

입주민들의 불편사항 해소를 위해 임대주택 하자서비스 개선에도 적극 앞장선다. 임대주택에 하자가 발생하는 경우, 하자 접수부터 방문 일정관리→하자 처리→사후 조치(만족도 조사)의 전 과정을 SNS를 활용해 실시간으로 안내하고 하자처리 지연 등에 따른 고객 불편을 최소화 할 계획이다.

LH는 일반 국민과 지자체·건설업계 등 이해관계자를 대상으로 하는 대국민 신뢰도 조사를 새로이 도입해 이를 경영·사업 전반에 적극 반영한다. 토지·주택 공급, 주거복지 등 주요 사업 분야별로도 자체 고객 만족도 조사를 실시해 국민의 눈높이에서 개선이 필요한 사항을 적극적으로 발굴·보완하도록 조사항목 및 방법을 개편할 예정이다.

또 다양한 소통채널을 통해 접수된 국민의 소중한 의견들은 빅데이터 분석 시스템과 연계해 중요?반복 의견에 대해 사전예방체계를 마련하는 등 환류체계도 강화할 계획이다.

국민이 체감하는 변화와 혁신을 통해 국민 신뢰를 조속히 회복할 있도록 경영·사업 전반에 적극행정도 활성화 한다. 법령 미비 등 제도상 제약으로 인한 불편사항들을 선제적으로 발굴·개선하고, 적극행정 우수사례 포상 등을 통해 국민에게 실질적으로 도움이 되는 적극행정 문화를 적극 확산할 계획이다. 특히 구체적 실행을 위한 ‘LH 적극행정추진위원회’를 신설할 예정이다.

김현준 LH 사장은 "LH 스스로 부단히 변화하고 혁신하는 모습을 보이는 것이 바로 국민의 눈높이에 부합하는 일이고, 국민 신뢰 회복이 가장 중요한 가치"라며 "공사 경영·사업 전반에 국민의 의견을 진정성 있게 반영해 국민이 피부로 체감하는 변화를 느낄 수 있도록 국민 신뢰 회복을 위해 최선을 노력을 다하겠다"고 강조했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr