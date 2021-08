11번가, '라방'에 재미와 생동감 더한다 … '라이브11' 새 단장

[아시아경제 조인경 기자] 11번가가 라이브방송 코너 '라이브11(LIVE11)' 론칭 1주년을 앞두고 개선된 라이브 기술과 새로운 기능을 더해 차별화된 방송 시청 환경을 구축했다고 23일 밝혔다.

지난해 10월 론칭한 라이브11은 예능형 라이브방송의 경쟁력을 앞세워 최근까지 약 11개월 간 누적 방송 750회, 누적 3500만뷰, 최고 시청자 66만명, 방송 시간 최고 거래액 95억원 등의 기록들을 세웠다.

이에 11번가는 새롭게 업그레이드된 라이브11 탭을 모바일 앱 내에 선보였다. 아마존웹서비스(AWS)의 라이브 스트리밍 솔루션을 접목해 5초 미만의 수준으로 동영상 스트리밍 지연시간을 최소화한 초저지연(ultra-low latency) 환경을 구축해 수십만 트래픽에도 고객 참여가 지연 없이 실시간으로 매끄럽게 진행된다.

고객 편의 기능도 대폭 늘려 예정된 방송들의 상세 정보를 손가락 스와이프로 간편하게 확인할 수 있고, 방송 상세정보 하단에는 방송 시작 전부터 '기대평'을 남길 수 있다. 카카오톡, 문자, 트위터 등 SNS를 통해 방송 링크를 지인들에게 미리 공유할 수도 있으며, 관심 있는 방송의 경우 '알림 받기'를 누르면 방송 시작 시 푸시 알림이 온다.

방송 중 고객이 쇼호스트의 프로필을 열람할 수도 있다. 고객은 방송을 시청하면서 누가 판매하는지 정보를 이전보다 간편한 방식으로 얻을 수 있고, 쇼호스트는 퍼스널 브랜딩을 할 수 있는 채널로 라이브11을 활용하며 시청자들과 긴밀하게 커뮤니케이션하게 된다.

이밖에 방송 중 라이브 화면 내에서 다운로드받을 수 있는 실시간 쿠폰이 신설됐으며, 방송 흐름에 따른 상황별 모션 이펙트와 다양한 시각 효과가 늘어나 이전보다 생동감 있는 라이브방송 연출이 가능해졌다.

11번가는 다음달 5일까지 '라이브11 혜자대축제' 프로모션을 열고 라이브11 방송 알림 설정 시 SK페이 포인트 100포인트 증정, 예능형 방송 상품 구매 시 SK페이 포인트 5% 적립 등의 혜택을 제공한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr