"신박하다" 유아인, 이병헌에 보낸 커피차에 QR코드가?

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 유아인이 이병헌에게 보낸 커피차 선물에 특별한 메시지가 담겨 있어 화제를 모으고 있다.

이병헌은 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자신이 촬영 중인 영화 '콘크리트 유토피아' 촬영장으로 유아인이 보내온 커피차 인증샷을 올렸다.

공개된 사진 속 커피차에는 이병헌을 존경하는 유아인의 마음이 담겨 있었다. 유아인은 커피차에 "선배님께서 다져온 배우의 길, 저도 따라가렵니다. 이병헌 만세!"라는 문구를 넣었다.

하지만 유아인이 보낸 커피차 배너에는 한 QR코드와 함께 "여긴, 말구..."라는 의미심장한 문구가 있어 궁금증을 자아냈다.

이에 이병헌은 "QR코드...;;라고 당황한 기색과 함께 "아인아 잘 마실게"라고 고마운 마음을 표현했다.

유아인이 보낸 커피차에 새겨진 QR코드에 접속하면 온라인에서 화제를 모은 이병헌의 영상으로 연결된다. 이는 이병헌이 일본에서 열었던 팬미팅 당시 영상으로, 이병헌의 댄스와 환하게 웃는 '건치 미소'로 누리꾼들의 웃음을 자아냈던 영상이다.

유아인의 이 같은 커피차 선물에 누리꾼들은 "진짜 신박하다. QR코드 커피차라니", “재밌네요. 형이 왜 거기서 나와”, “저 건치미소 영상. 나만 웃긴 게 아니었네. 진짜 웃기다", "둘이 정말 친한가 보다", "유아인 센스 인정"이라며 유쾌하다는 반응을 쏟아냈다. 이병헌의 영상이 담긴 유튜브에도 "유아인님 덕분에 웃어요. 고맙습니다", "보냈다는 게 진짜네", "커피차 큐알 타고 온 사람"등의 댓글이 달렸다.

