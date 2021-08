창원시, 창원대·경남대와 빅데이터 기반 지역 상생발전 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 창원시는 23일 접견실에서 창원대학교, 경남대학교와 ‘빅데이터 기반 지역 상생 발전을 위한 협약’을 체결했다.

이는 최근 4차 산업혁명시대의 도래와 인공지능(AI) 및 빅데이터에 대한 사회적 관심이 높아지고 있는데 따른 것이다.

협약식에는 허성무 창원시장, 이호영 창원대학교 총장, 강재관 경남대학교 산학부총장이 참석했다.

주요 내용은 ▲데이터 인재 양성을 위한 교육 ▲고부가가치 데이터 확보 및 공동활용 ▲지역사회 문제해결을 위한 빅데이터 분석 프로젝트 추진 ▲지역 빅데이터 역량 강화를 위한 행사 상호 후원 ▲지역 민·관·산·학 협력모델 개발 ▲대학(원)생의 취·창업 지원 ▲기타 지역 데이터 생태계 발전을 위한 인적·물적 교류 등이다.

먼저 시는 대학에 각종 공공데이터와 인프라를 제공해 데이터 교육·연구를 진행할 수 있도록 적극적으로 지원한다.

이와 함께 대학은 데이터 전문 수업 개설, 과제 및 연구수행 등을 추진, 각종 시정 현안과 관련한 해결 및 발전방안을 도출하는 데 동참한다.

또한 중앙정부 공모사업에 공동대응해 국비 확보 및 고부가가치 데이터 구축을 통해 지역 신산업 조성 기반을 마련할 예정이다.

허 시장은 “4차산업혁명시대 도래에 따라 데이터를 수집·축적하고 이를 분석해 미래를 예측하고 대안을 제시하는 활동의 중요성이 커지고 있다”며 “이번 협약이 데이터 기반의 행정 고도화, 인재 양성, 지역경제 활성화의 초석이 되길 바란다”고 말했다.

