대검, '라임 술접대' 검사 3명 중징계 요청 검토

[아시아경제 배경환 기자] 대검찰청이 '라임자산운용(라임) 사태' 피의자인 김봉현 전 스타모빌리티 회장으로부터 술 접대를 받은 것으로 조사된 검사들에 대해 중징계 검토에 들어갔다.

23일 법조계에 따르면 대검 감찰본부는 최근 감찰위원회를 개최, 라임 사태와 엮인 '술 접대' 검사 3명에게 각각 면직, 정직, 감봉의 징계가 필요하다고 의견을 모은 것으로 알려졌다.

앞서 서울남부지검은 지난해 12월 김 전 회장과 술접대 자리를 주선한 것으로 알려진 검사 출신 변호사 등을 청탁금지법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. 검찰은 자리에 참석한 A 부부장검사를 기소했지만 다른 2명은 당일 밤 늦게 먼저 귀가해 향응 수수 금액이 100만원 미만이라는 이유로 불기소했다.

향후 김오수 검찰총장은 감찰위의 의견을 검토한 뒤 박범계 법무부 장관에게 이들에 대한 징계를 청구할 것으로 보인다. 이후 법무부는 대검 감찰위의 감찰 결과와 논의 내용을 살펴본 뒤 징계위원회를 소집해 징계 여부와 수위를 확정하게 된다.

