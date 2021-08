커피베이, ‘디카페인 콜드브루’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]커피베이는 디카페인 커피에 대한 수요 증가와 시장 확대에 맞춰 ‘디카페인 콜드브루’ 메뉴를 새롭게 선보였다고 23일 밝혔다.

기존 콜드브루 메뉴 3종을 5종으로 확대함과 동시에 '디카페인'으로 변경 가능하게 출시됐으며, 카페인에 예민하거나 밤늦게 커피를 마시고 싶은 고객들도 부담 없이 콜드브루 메뉴를 즐길 수 있다.

특히 커피베이 디카페인 콜드브루는 SWP(Swiss Water Process) 공법을 활용해 더욱 주목할 만하다. SWP 공법은 화학적 첨가물 없이 깨끗한 물에 생두를 담가 카페인을 제거하는 방법으로 향미 손실이 적기 때문에 커피의 깊은 풍미를 그대로 살릴 수 있다.

디카페인 콜드브루는 5종으로 선택 가능하다. ‘콜드브루 아메리카노’는 커피 본연의 맛과 향을 살려 섬세하고 깔끔한 풍미가 특징이고, ‘콜드브루 라떼’는 콜드브루 커피에 우유의 부드러움을 더해 한층 더 고소하게 즐길 수 있는 메뉴다. ‘콜드브루 아이스볼 라떼’는 진한 라떼에 아이스크림까지 함께 구성되어 베스트 메뉴로 손꼽히며, 달콤함으로 스트레스를 달래려는 고객들의 니즈에 맞춰 출시한 ‘콜드브루 바닐라 라떼’와 ‘콜드브루 연유 라떼’도 고객들의 입맛을 사로잡을 것으로 보인다.

