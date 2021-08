한국생산성본부, 전직지원컨설턴트 자격증 개설

전직지원컨설턴트(CTC) 민간자격등록 승인…자격기반 교육프로그램 운영

[아시아경제 김철현 기자] KPC한국생산성본부(회장 안완기, 이하 KPC)는 재취업(전직)지원 서비스 전문 인력 양성에 나선다고 23일 밝혔다. KPC는 한국직업능력개발원으로부터 전직지원 전문가 양성 자격증인 전직지원컨설턴트(CTC) 민간자격등록을 승인받고 자격기반 교육 프로그램을 운영하기로 했다.

지난해 5월부터 종업원 1000명 이상 기업을 대상으로 재취업지원서비스가 의무화되면서 각 기업에서 관련 제도 추진이 본격화될 것으로 전망된다. KPC는 생애경력설계 관점에서의 전직지원 전문 컨설팅 제공 등 재취업지원서비스 제도 정착을 지원하고 있으며 전직지원 상담·컨설팅 인력 양성을 위해 이번 자격증을 개발했다.

전직지원컨설턴트(CTC)는 재취업지원서비스에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 퇴직(예정)자의 삶의 질 향상과 경제활동을 위해 재취업지원서비스를 제공할 수 있는 프로그램 기획 능력과 자질을 갖춘 사람을 말한다. KPC는 전직지원컨설턴트 자격증을 통해 생애경력설계 관점의 전직지원 생애설계 컨설팅, 전직지원 프로그램 설계 등 실무 역량을 중점적으로 키울 수 있도록 준비했다.

자격기반 교육 프로그램인 '전직지원컨설턴트 양성과정'은 재취업지원서비스 교육과 동시에 CTC 자격시험에 응시할 수 있는 자격 취득 과정이다. KPC 자격플랫폼센터 임대중 전문위원은 "전직지원컨설턴트 자격을 통해 재취업지원서비스의 질을 제고해 장년고용 일자리 양과 질 확대, 퇴직 인력의 재취업·창업 활성화 등 고용시장 활성화에 기여하고자 한다"고 말했다.

