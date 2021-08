진중권, 이낙연 향해 "푸틴, 두테르테나 하는 짓 하면서 부끄러운 줄 몰라"

[아시아경제 김서현 기자] 진중권 동양대 전 교수가 23일 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표를 향해 "푸틴, 두테르테나 하는 짓을 하면서도 부끄러운 줄 모른다"며 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북을 통해 '尹 "언론재갈법"…이낙연 "사실 아냐, 터무니 없는 비난"'이라는 제목의 기사를 공유하며 이 같이 밝혔다.

앞서 이 전 대표는 언론중재법을 '언론재갈법'이라고 비판한 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰 총장의 주장을 두고 "반평생 검사를 하신 분이 법의 목적과 한계를 모를 리 없는데도 그러한 비난을 하시는 것은 의도가 있기 때문"이라며 "사실도 아니고, 가능하지도 않은 터무니 없는 비난"이라고 반박한 바 있다.

진 전교수는 먼저 이 전 대표를 겨냥해 "푸틴, 두테르테나 하는 짓을 하면서도 부끄러운 줄을 모른다"며 운을 뗐다.

이어 "이낙연 후보님, 질문 있다"며 "동양대 표창장이 위조라는 보도는 진짜 뉴스인가, 가짜 뉴스인가?"라고 물었다. 아울러 "이재명 후보도 대답해달라"고 덧붙였다.

진 전 교수는 페이스북을 통해 언론중재법을 비판하는 글을 앞서 여러 차례 게시한 바 있다. 지난 21일 언론중재법을 강행처리 예고한 민주당을 이슬람 무장세력 '탈레반'에 비유하며 "달레반들이라 근대 사법체계에 익숙하지 않은 것. 어차피 쟤들은 '달리아'라는 대깨문 율법에 따라 통치한다. 거기에 조국이라고 탁월한 율법학자가 있다"고 꼬집었다. 22일엔 "언론중재법도 결국 조국 사태의 연장전. 조국은 이 나라의 재앙"이라며 강도 높게 비난하기도 했다.

