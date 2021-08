"왜 남자만 밤새서 일하나"…서울 상수도사업본부, 女직원도 숙직 투입

[아시아경제 황수미 기자] 서울시청에 이어 서울시 상수도사업본부 소속 여성 직원도 남성 직원과 같이 숙직 근무에 투입될 예정이다.

22일 서울시 상수도사업본부에 따르면 오는 9월부터 6급 이하 여성 직원들도 오후 6시부터 다음날 오전 9시까지 밤을 새우는 숙직 근무에 투입한다.

그동안 상수도사업본부에서는 6급 이하 남성 직원이 숙직 근무를 전담했다. 여성 직원은 주말과 공휴일 낮 시간대에 근무하는 일직 근무에만 투입됐다.

그 결과 남성 직원의 숙직 주기가 평균 18일 정도인 것으로 나타났다. 이는 2019년부터 여성 직원들도 숙직에 투입한 서울시 본청 남성 직원(30일)들과 비교해 숙직 주기가 상대적으로 짧다.

이로 인해 남성 직원들의 숙직 피로도가 높아지자 상수도사업본부 내에서는 "여성 직원들도 숙직을 서야 한다"는 민원이 지속해서 나온 것으로 알려졌다.

또 당직 근무 후 대체휴무로 업무 공백이 지속해서 발생하자 당직 인원 조정 등 개선이 필요하다는 지적도 끊임없이 제기됐다.

이에 상수도사업본부는 비교적 신고 접수가 적은 요일 및 시간대를 검토해 기존에 3명이던 당직자 수를 2명으로 줄이는 등 당직 운영을 개선하기로 했다. 또한 상수도사업본부 산하 수도사업소들과 서울물연구원 소속 여성 직원들 역시 9월부터 숙직을 설 예정이다.

앞서 서울시는 2018년 4월 서울시 및 산하기관 직원을 대상으로 설문조사한 결과 응답자 중 63%가 여성 직원의 증가와 남녀구분 불필요 등을 이유로 여성 직원의 숙직 근무 포함을 찬성했다고 밝힌 바 있다. 이를 토대로 서울시는 2019년부터 여성 직원들도 숙직 근무에 본격 투입했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr