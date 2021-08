HMM 해상노조, 파업 찬반투표 돌입

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 38,200 전일대비 200 등락률 +0.53% 거래량 4,360,505 전일가 38,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 HMM 육·해상노조, '공동 비상대책위원회' 구성 준비 HMM, 육상노조 쟁의권 확보…중노위, 조정 중지 결정HMM 육상노조, 8%임금인상안 반대 95%로 부결 close 이 1976년 창사 이래 첫 파업 가능성이 높아진 가운데 해상노조가 노동쟁의를 위한 조합원 찬반투표를 실시한다.

22일 해운업계에 따르면 HMM 해상노조는 이날 낮 12시부터 다음날 낮 12시까지 선원 조합원들을 대상을 노동쟁의 찬반투표를 진행한다. 해상노조는 지난 20일 중노위 2차 조정회의에서 사측과 최종 협상을 진행했지만 입장차를 좁히지 못하자 중노위는 조정 중지 결정을 내렸다.

앞서 육상노조도 중노위 3차 조정회의까지 진행했지만 중노위로부터 최종 조정 중지 결정을 받고, 조만간 파업에 대한 조합원 찬반투표를 진행할 예정이다.

사측은 이번 임금 협상과 관련해 육상노조에 임금 8% 인상과 격려금 300%, 연말 결산 이후 장려금 200% 지급, 교통비 5만~10만원, 복지포인트 50만원 등의 내용이 담긴 협상안을 제시했다. 다만 양 노조는 8년간 임금동결에 대한 '임금 정상화'를 요구하며 임금인상률 25%, 성과급 1200% 등을 요구하고 있다.

육상노조와 해상노조는 파업 찬반 투표가 가결될 경우 향후 비상대책위원회(가칭)를 구성해 준법 투쟁 등 공동 대응한다는 방침이다.

한편 HMM의 파업 가능성이 높아지면서 국내 중소 수출 기업들의 물류대란 우려도 커지고 있다. 컨테이너선 운임이 15주 연속 오르고 있는 상황에서 HMM까지 파업에 나서게 되면 물류를 실을 선박 구하기가 더 어려워 질 것이 불가피할 전망이다. 현행법상 운항 중이거나 해외 항만에 기항하는 선박은 파업할 수 없지만 국내에 정박 중인 선박은 파업할 수 있다.

이에 HMM 사측은 "자칫 잘못하면 물류대란으로 이어질 수 있는 상황임을 감안해 노조에서 더욱 열린 자세로 협상에 임해 주기를 부탁 드린다"고 말했다.

