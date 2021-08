국과수, 몽골·스리랑카에 'K-과학수사기법' 전수한다

K-포렌식 등 전수로 우수 감정기술 전파

[아시아경제 임철영 기자] 국립과학수사연구원이 공공행정분야와 법과학분야 발전을 위해 몽골과 스리랑카에 K-포렌식 등 한국의 우수한 과학수사기법을 전파한다고 22일 밝혔다.

우선 국과수는 23일부터 8월27일까지 몽골 법내무부 소속 국립과학수사원(NIFS) 감정관 19명을 대상으로 유전자, 디지털, 마약, 문서 분야별 감정기법 전수에 나선다. 몽골 국립과학수사원은 몽골 내 유일한 법과학 감정기관으로, 수사기관과 사법기관에서 의뢰한 증거물을 과학적으로 분석해 범죄사건 해결에 기여하고 있다.

이번 연수는 2020년부터 2023년까지 진행되는 ‘법과학역량강화사업’의 일환이며, 코로나19 상황을 고려해 온라인으로 개최된다. 국과수는 과학수사 기술·노하우 전수, 기자재 지원, 실험실 리모델링 등에 대한 기술을 지원할 예정이다.

아울러 9월에는 스리랑카 정부 분석국(GAD) 감정관 21명을 대상으로 디지털과 유전자 분야 온라인 연수를 개최할 예정이다. 국과수는 지난 2015년부터 2017년까지 ‘스리랑카 과학수사역량강화사업’을 통해 스리랑카 법무부 소속 법과학감정기관인 정부 분석국에 디지털과 유전자 분야 감정기법을 전수하고 실험실 리모델링 및 기자재를 지원한 바 있다. 또한 2017부터 2019년까지 ‘스리랑카 검사 과학수사역량강화 국별연수’를 통해 스리랑카 사법기관의 법과학 역량강화를 도모하고 사법시스템 전반의 협업 체제를 강화했다.

특히 스리랑카 정부 분석국은 한국의 과학수사 기법 전수에 대한 만족도가 높아 추가 교육을 요청, 이에 국과수는 심화 온라인 연수를 진행할 예정이다.

아리야난다 웰링앙가 스리랑카 정부 분석국 국장은 “스리랑카의 정부 분석국의 과학수사 역량 강화로 자국 내 신뢰도가 굉장히 높아진 것은 한국 국과수의 지원 덕분”이라며 “이번에 실시하는 심화 온라인 연수에서는 더 많은 감정기법과 노하우를 습득하기를 바란다”라고 말했다.

한편 국과수는 지난 7월 21일 인사혁신처로부터 전문교육훈련기관으로 지정되어 수사·조사기관 공무원을 대상으로 전문적이고 체계적인 법과학 교육을 제공할 수 있는 기틀을 마련했다. 그간 몽골과 스리랑카 이외에도 방글라데시, 베트남, 태국 등 약 10개국을 대상으로 법과학 역량강화 연수를 진행한 경험을 갖고 있다. 여기에 엘살바도르, 인도네시아 법과학분야 감정관을 대상으로 ‘공적개발원조’ 사업을 추진하고 있다.

박남규 원장은 “한국의 법과학 기술은 아시아·중남미 등 세계적으로 인정받고 있다”며, “몽골 및 스리랑카 연수를 통해 개도국 법과학 역량강화에 기여하고, 코로나19 팬데믹 상황을 극복한 한국 법과학의 국제적 위상을 제고할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

