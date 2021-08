담양군 ‘자살 예방의 날’ 기념 걷기 워크온 챌린지 운영

스마트폰 어플리케이션 활용 비대면 진행, 생명 사랑 문화 확산 노력



내달 12일까지 목표걸음 달성자 선착순 300명 기념품 지급

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군 보건소 정신건강복지센터는 내달 10일 ‘세계 자살 예방의 날’을 맞아 걷기 챌린지를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 챌린지는 자살 예방과 생명 사랑 문화의 확산을 위해 진행되며 안드로이드 스마트폰 애플리케이션 ‘워크온’을 설치한 후 담양군 공식 커뮤니티에 가입해 참가할 수 있다.

이와 함께 군은 8월 23일부터 9월 12일까지 목표 걸음 13만 6천 보(하루 최대 8천 보)를 달성하는 선착순 300명에게 소정의 상품을 지급할 예정이다.

담양군 보건소 관계자는 “자살 예방 날 기념 걷기 챌린지를 통해 생명 존중에 대한 사회적 분위기 조성에 앞서겠다”며 “정신질환자 조기 발견을 위한 상담, 치료 등 통합적 정신건강 관리체계 구축에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

